Росія допомагає поширювати теорії про сатаністів-педофілів, які керують світом?

Конспірологічні теорії стають все більш популярними в сучасному світі

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Чекисты против рептилойдов

Интересно, что многие бесчинствовавшие в Капитолии погромщики оказались сторонниками конспирологического движения QAnon. История его крайне любопытна. В 2017 году на одном из популярных американских форумов появился пользователь с ником Q и начал гнать откровенную шизойдную пургу о мировом заговоре сатанистов-педофилов во главе с семьями Клинтонов, Обамы, Ротшильдов, Сороса, против которого сражается Трамп, а также Путин. Аноним выдавал себя за сотрудника спецслужб и особу, приближенную к американскому президенту. Он раскачал аудиторию своими захватывающими якобы инсайдеровскими историями и получил тысячи последователей. Ни одно из его предсказаний не сбылось. Однако фанатов это не смутило. Через какое-то время загадочный Q также неожиданно исчез из сети, как и появился. Однако начатая им движуха продолжала активно развиваться уже без него.

Эта история по стилю очень похожа на информационные кампании по деморализации «потенциального противника», которые Кремль ведет против Запада десятилетиями: создается субъект кампании, ему сочиняется интригующая история, он вбрасывает дезорганизующую, раскалывающую «враждебное» общество информационную бомбу; потом агента прячут, но разрушительные процессы, им порожденные, продолжают развиваться. Примерно так российские власти работали на Донбассе, распространяя среди местного населения дикие панические слухи и конспирологические теории. Только вместо сатанистов-педофилов там фигурировали фашисты-бандеровцы. Главное для успеха такой спецоперации, чтобы ядовитые семена нашли благодатную почву, то есть готовую их принять целевую аудиторию. А она есть.

Конспирологические теории становятся все более популярны в современном мире. Дело в том, что мировая глубинка (от Оклахомы и Миссисипи до восточнонемецких, южноитальянских, французских, польских, венгерских городков и поселков), оказавшаяся за бортом культурной и технологической модернизации, глядя на то как привычный ей мир консервативной морали, религиозных предрассудков и физического труда рушится, теряет ориентацию в пространстве и почву под ногами. Она не понимает, что общество меняется под влиянием объективных модернизационных процессов и готова поверить в любую чепуху о кознях каких-то тайных зловредных сил, разрушающих ее социальный космос.

Эту ситуацию активно используют и Трамп, и ультраправые в Европе, и союзная им путинская пропаганда. Конспирология стала их главным козырем. С помощью распространения теорий заговора пропагандисты дискредитируют политические институты демократии, которые «просто фикция, ведь реальная власть, как известно, у сатанистов, Сороса и рептилойдов». А раз так, демократические институты надо снести. Толпы конспирологов идут на штурм Капитолия и Бундестага (пару месяцев назад).

В последнее время кампания против демократии в США идет под лозунгом «украденных выборов», а в Европе под флагом борьбы с «коронодиктатурой». Именно этим сейчас занимаются путинские пропагандисты и западные полезные идиоты.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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