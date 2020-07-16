Україна святкує 30 річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет



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Декларація про державний суверенітет України була ухвалена Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року

Сьогодні у Верховній Раді відбудеться урочисте засідання

Сьогодні, 16 липня, Україна відзначає 30 річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Так, 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила державно-правовий акт – Декларацію про державний суверенітет України, покликаний гарантувати національні інтереси народу України.

Державотворчий акт складався з 10 розділів, в яких детально окреслювались основи державного, політичного та економічного ладу України.

Декларація про державний суверенітет визначила республіканську форму правління, визначила суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах».

Територія УРСР в існуючих кордонах проголошувалася недоторканною.

Верховна Рада УРСР постановляла, що віднині від імені народу України може виступати тільки вона.

Декларація утверджувала виключне право українського народу на володіння, користування та розпорядження національним багатством своєї країни.

Декларація започаткувала процес новітнього державотворення в Україні, створила правові передумови для ухвалення 24 серпня 1991 Акта проголошення незалежності України.

Як повідомлялося, сьогодні, 16 липня, о 16:00 розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

О 09:00 на площі Конституції перед будівлею парламенту почесна варта Національної гвардії України підніме Державний прапор України.

Для участі в урочистому засіданні запрошені: президент України, народні депутати України першого та дев’ятого скликань, голови Верховної Ради України попередніх скликань, президенти України у попередні роки, прем’єр-міністр України та члени Кабінету міністрів України, керівники судової гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, глави дипломатичних представництв іноземних держав, представники засобів масової інформації, інші офіційні особи.