Мітинг на захист української мови відбудеться 16 липня



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Акція «Захистимо мову!» відбудеться 16 липня біля Верховної Ради

Активісти закликають депутатів не допустити ухвалення антимовного закону

Завтра, 16 липня, о 9 ранку біля Верховної Ради розпочнеться мітинг на захист державної мови. Організатор акції – ГО «Справа громад».

Зазначимо, що спочатку представники провладної фракції планували у четвер розглянути скандальний законопроєкт №2362 авторства Максима Бужанського. Документ, зокрема передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

Втім, акція на підтримку державної мови відбудеться завтра, адже, як пояснив нардеп від «Євросолідарності» Володимир В’ятрович, 16 липня – це річниця вступу в дію закону про функціонування української як державної.

«Ми збираємося 16 липня, щоб депутати зрозуміли чому не варто рухати закон, ані 17 липня, ані в будь-який інший день. А потім зберемося і 17 липня і в будь-який інший день, бо кожен з них надається для захисту мови», - підсумував В'ятрович.

Учасники акції на захист мови закликають спікера парламенту Дмитра Разумкова «негайно припинити цю антиукраїнську провокацію, зняти русифікаторський законопроєкт 2362 з розгляду на нинішній сесії».

«Закликємо кожного відповідального народного депутата стати на захист української освіти і в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти», - йдеться в анонсі акції протесту.

Зазначимо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Верховну Раду не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».