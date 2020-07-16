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    Суспільство

    16 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    16 липня відзначається День бухгалтера України - 16 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    16 липня відзначається День бухгалтера України

    Сьогодні не рекомендується їсти м'ясо і молочні продукти

    16 липня відзначаються такі свята:

    • День бухгалтера України
    • Всесвітній день змій
    • Стожари: День Мокія і Марка

    Народні прикмети на 16 липня:

    • Комарі літають роєм - на гарну погоду.
    • Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину - на гарну погоду.
    • Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.
    • Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.

    Що не рекомендується робити 16 липня:

    • Їсти м'ясо і молочні продукти.
    • Працювати по господарству.
    • Вирушати в поїздки.
    • Злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.

    У кого іменини 16 липня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Філіп

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