16 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
16 липня відзначається День бухгалтера України
Сьогодні не рекомендується їсти м'ясо і молочні продукти
16 липня відзначаються такі свята:
- День бухгалтера України
- Всесвітній день змій
- Стожари: День Мокія і Марка
Народні прикмети на 16 липня:
- Комарі літають роєм - на гарну погоду.
- Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину - на гарну погоду.
- Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.
- Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.
Що не рекомендується робити 16 липня:
- Їсти м'ясо і молочні продукти.
- Працювати по господарству.
- Вирушати в поїздки.
- Злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.
У кого іменини 16 липня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Філіп
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