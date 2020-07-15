У четвер у Раді відбудеться урочисте засідання: програма заходу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урочисте засідання присвячене 30-й річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України

У четвер, 16 липня, о 16:00 розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату ВР.

О 09:00 на площі Конституції перед будівлею парламенту почесна варта Національної гвардії України підніме Державний прапор України.

Для участі в урочистому засіданні запрошені: президент України, народні депутати України першого та дев’ятого скликань, голови Верховної Ради України попередніх скликань, президенти України у попередні роки, прем’єр-міністр України та члени Кабінету міністрів України, керівники судової гілки влади, присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, глави дипломатичних представництв іноземних держав, представники засобів масової інформації, інші офіційні особи.

Відкриє урочисте засідання голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Учасники урочистого засідання переглянуть історичні кадри кінохроніки подій прийняття Декларації про державний суверенітет України.

На урочистому засіданні виступлять президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, перший президент незалежної України, голова Верховної Ради України у 1990-1991 році, народний депутат України I-IV скликань Леонід Кравчук, народний депутат Верховної Ради України І-IV скликань Ігор Юхновський та інші учасники засідання.

Під час урочистого засідання Зеленський вручить державні нагороди учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України.

Разумков вручить Почесні грамоти Верховної Ради України народним депутатам України І скликання, учасникам прийняття Декларації про державний суверенітет України.

У приміщенні Верховної Ради України буде розгорнута фотоекспозиція «Історія українського парламентаризму» - інформагентства Укрінформ та газети Верховної Ради України «Голос України», експозиція періодичних видань з фондів Інформаційного управління про становлення українського парламентаризму.

Як повідомлялося, Верховна Рада України проголосувала за проєкт постанови «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» № 3809.