Україна та Угорщина працюють над «джентльменською угодою»

На рівні міністрів, так звана «дорожня карта» врегулювання спірних міждержавних питань не буде підписана, – Жовква

Україна та Угорщина продовжують роботу над спільним документом, який сприятиме врегулюванню спірних питань у двосторонніх відносинах. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.ua.

«Ми неодноразово заявляли, що бажаним для України було б укладення відповідного договору чи угоди між Україною та Угорщиною, які б врегулювали цей комплекс питань, так звана джентльменська угода ‒ угода про паритетність, рівність, взаємовигідність відносин. Над таким документом робота ведеться, за дорученням президента такий документ було підготовлено українською стороною, передано угорський стороні, отримано їхню реакцію і зараз процес триває», ‒ сказав Жовква.

Заступник керівника Офісу президента нагадав, що 27 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибуде до України й проведе низку офіційних зустрічей.

Жовква наголосив, що на рівні міністрів, так звана «дорожня карта» врегулювання спірних міждержавних питань не буде підписана.

«А коли вона буде готова, ми подивимося, можливо, це буде підписано дійсно на рівні лідерів держав, у даному випадку ‒ прем’єр-міністра Угорщини та Президента України», ‒ пояснив він.

Також заступник керівника Офісу президента зауважив, що дати візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва ще немає й «вона з’явиться тоді, коли до цього будуть готові обидві сторони».

Як повідомлялося, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення українського закону про освіту у вересні 2017 року. Він передбачає, що навчання рідною мовою у школах та класах нацменшин відбуватиметься лише у початковій школі. Раніше таке навчання було можливе і в середній, і у вищій школі.

В Угорщині це розцінили як наступ на права угорської меншини.

Також Угорщина оголосила, що блокуватиме подальшу інтеграцію України до ЄС та НАТО. Зокрема, в Будапешті заявили, що блокуватимуть засідання комісії Україна-НАТО, доки не буде вирішено питання мови освіти угорської нацменшини на Закарпатті.