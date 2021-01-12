Угорщина і Словаччина посилили правила пропуску іноземців через кордон

На територіях Угорщини і Словаччини діють карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби

Державна прикордонна служба, яка залишила без змін графік роботи КПВВ на лінії розмежування, попереджає українських громадян, що подорожують в Угорщину і Словаччину, про посилення вимог щодо пропуску іноземців через карантин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті служби.

«До уваги громадян, які планують поїздки до Угорщини і Словаччини! Нагадуємо, що на територіях цих країн діють карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби. Комендантська година на території Угорщини діє з 21:00 до 06:00 (за київським часом). На час чинності комендантської години в'їзд до Угорщини дозволяється тільки особам, які прямують до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування (за наявності відповідних документів)», - сказано в ньому.

Зазначено, що обмеження комендантської години не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

Такі особи обов'язково повинні мати документи, що підтверджують підставу для в'їзду або транзитний характер поїздки.

Зазначено, що обмеження в'їзду на територію Словаччини в пункті пропуску «Вишнє Німецьке» діє з 20:00 до 08:00 (за київським часом).

Перетин особами і транспортними засобами в цьому пункті пропуску (з української сторони - «Ужгород») здійснюється тільки з 08:00 до 20:00 (за київським часом).

При цьому особи, які прямують до Словаччини, повинні мати документи, що підтверджують право на тимчасове проживання або працевлаштування в цій країні, а громадяни, які слідують через територію Словаччини транзитом і мають документи, що підтверджують це, пропускаються цілодобово.

Пункт пропуску «Малий Березний» працює без тимчасових обмежень.

Обмеження не поширюються на водіїв вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення.

Нагадаємо що 10 січня на польсько-українському кордонному переході «Гребенне – Рава-Руська» утворилася великаа черга автомобілів. Черги також утворилися перед такими польськими пунктами пропуску, як «Ягодин», «Грушів», «Краковець». Найбільші черги спостерігаються на пункті пропуску «Шегині».

Зазначимо, наприкінці грудня 2020 року на кордоні України значно зріс пасажиропотік через трудових мігрантів, які повертаються з Євросоюзу на Різдво та Новий рік.