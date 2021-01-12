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    Економіка та фінанси

    В Угорщині біля українського кордону будують найбільший у Європі залізничний термінал

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    У будівництво терміналу заплановано вкласти 61 млн євро інвестицій - В Угорщині біля українського кордону будують найбільший у Європі залізничний термінал
    У будівництво терміналу заплановано вкласти 61 млн євро інвестицій

    Тестову експлуатацію об'єкта планується розпочати у січні 2022 року

    Неподалік угорсько-українського кордону у місті Фенешлітке (Угорщина) розпочалося будівництво найбільшого у Європі інтермодального залізничного комбінованого термінала East-West Gate (EWG). Про це повідомляє угорське інформагентство Pressinform.

    зазначається, що тестову експлуатацію об'єкта планується розпочати у січні 2022 року, а остаточна здача має відбутися у першому кварталі 2022 року

    «Будівництво найбільшого та найсучаснішого залізничного інтермодального комбінованого термінала розпочато біля воріт Європейського Союзу у Фенешлітке (Угорщина), недалеко від угорсько-українського кордону», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що EWG стане першим наземним інтермодальним комбінованим терміналом на європейському континенті, який буде побудований на «зелених» технологіях та матиме власну мережу 5G.

    Теоретична потужність терміналу, що будується на території у 125 гектарів, становить 1 мільйон TEU на рік.

    Очікується, що EWG може зіграти ключову роль у доставці товарів між Азією та Європою альтернативним шляхом.

    «Оснащений найсучаснішими технологіями, інтермодальний термінал EWG пропонуватиме альтернативний маршрут вантажних перевезень з Азії до Австрії, Швейцарії, Італії, Словенії, Хорватії та Німеччини, який буде швидший, ніж нинішні сухопутні та морські шляхи», — йдеться у повідомленні.

    У будівництво заплановано вкласти 61 млн євро інвестицій. Ці кошти будуть повністю з приватних джерел.

    Теги: будівництво Угорщина залізниця Україна кордон
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