Глава МЗС Угорщини їде до Києва

Дмитро Кулеба і Петер Сіярто під час попередньої зустрічі в Будапешті

Дмитро Кулеба і Петер Сіярто під час попередньої зустрічі в Будапешті

Сіярто відвідає Київ наприкінці січня

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Київ наприкінці січня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Угорщина для нас важливий партнер і близький сусід. Сусіди, буває, сваряться, але потім мають миритися, бо залишаються сусідами. Тому ми домовилися, що наприкінці січня мій колега Петер Сіярто відвідає Київ для обговорення ситуації у двосторонніх відносинах і шляхів вирішення проблем на основі принципу взаємної поваги», – йдеться на сторінці МЗС України у Фейсбуці 14 січня.

У грудні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомив, що візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва не знятий з порядку денного.

Нагадаємо, раніше депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті. Скандали через втручання Угорщини у внутрішні справи України трапляються час від часу. Так, 21 листопада частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

Потім 30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав. Це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.

На початку грудня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на нове загострення відносин між Україною та Угорщиною, заявивши, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.