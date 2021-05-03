Україна утримала позиції у щорічному рейтингу свободи преси

Країна залишається в першій сотні рейтингу, хоча й опустилася на одну сходинку

У цьогорічному рейтингу свободи преси, опублікованому організацією «Репортери без кордонів», Україна зайняла 97 сходинку, утримавшись у верхній сотні країн. Минулого року Україна посідала 96 сходинку. У звіті зазначається, що Україна має «різноманітний медіаландшафт», а її влада ухвалила низку довгоочікуваних реформ після Революції гідності, включаючи закон про прозорість власності на ЗМІ.

«Але ці здобутки неміцні. Потрібно набагато більше, щоб послабити владу олігархів у засобах масової інформації, заохотити редакційну незалежність та боротися з безкарністю за злочини насильства проти журналістів. «Інформаційна війна» з Росією має негативні наслідки, які включають заборону на російські медіа», – йдеться у звіті.

Пандемія Covid-19 не знизила рівень погроз та перешкоджань роботі журналістів в Україні, зокрема, на рівні місцевої влади на регіональних ЗМІ, йдеться в дослідженні.

«Занепокоєння досі викликають маніпуляції новинами, порушення конфіденційності джерел, кібератаки та фейкові новини. Підконтрольний сепаратистам схід країни все ще залишається зоною без критичних журналістів та іноземних спостерігачів, куди немає доступу», – додають дослідники.

Сусідами України у рейтингу є Еквадор (96 місце) та Ліберія (98-е). Росія посідає у списку 150 місце, Білорусь – 158-е.

Лідирують у рейтингу свободи преси Норвегія, Фінляндія та Швеція. Крім них, до першої десятки увійшли Данія, Коста-Рика, Нідерланди, Ямайка, Нова Зеландія, Португалія та Швейцарія.

Нагадаємо, що у квітні Національна спілка журналістів України сформувала антирейтинг «Вороги преси-2021». До антирейтингу зокрема потрапив колишній керівник «Спецтехноекспорту» Павло Барбул, який через суд намагався заблокувати «Главком».