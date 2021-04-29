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    Національна спілка журналістів назвала «ворогів преси»

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    &laquo;Слуга народу&raquo; Микита Потураєв очолив антирейтинг &laquo;Вороги преси&raquo; - Національна спілка журналістів назвала «ворогів преси»

    «Слуга народу» Микита Потураєв очолив антирейтинг «Вороги преси»

    Фото: unian.ua

    До антирейтингу потрапив колишній керівник «Спецтехноекспорту» Павло Барбул, який через суд намагався заблокувати «Главком»

    Національна спілка журналістів України сформувала антирейтинг «Вороги преси-2021». Імена «лідерів» цьогорічного антирейтингу у Facebookоприлюднив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

    Отже, десятеро посадовців, політиків та підприємців увійшли до цьогорічного антирейтингу «Вороги преси», який затвердила Національна спілка журналістів України.

    Антирейтинг на національному рівні очолив народний депутат Микита Потураєв за адвокатування законопроекту «Про медіа» та «ігнорування зауважень журналістської спільноти до законодавчих ініціатив».

    П’ятірку регіонального списку «Ворогів преси» очолив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк через закритість міської влади від журналістів, яка призвела до публічних протестів працівників ЗМІ.

    У НСЖУ переконані, що публічний осуд для посадовців, які атакують права журналістів та зазіхають на свободу слова, є дієвим інструментом самозахисту журналістів. Антирейтинг затверджено напередодні 3 травня, Всесвітнього дня свободи слова.

    «Вороги преси» – це ті, хто прагне зменшити роль і вплив окремих журналістів та ЗМІ в цілому на суспільні процеси, використовуючи при цьому будь-які способи: тиск, цензуру, погрози, залякування, блокування, обмеження доступу на події, репресивне законодавство,- наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Політики чи представники бізнесу можуть пишатися своєю владою і хвалитися статками, а при цьому увійти в історію як вороги свободи слова та журналістів».

    Серед цьогорічних «Ворогів преси» на національному рівні також:

    На регіональному рівні до «Ворогів преси» віднесено за ліквідацію єдиної україномовної обласної газети «Запорізька правда» голову Запорізької облради Олену Жук та начальника юридичного управління Запорізької обласної ради Єгора Мороза, міського голову Тростянця на Сумщині Юрія Бову (тиск на комунальну ТРК) та Печенізького селищного голови на Харківщині Олександра Гусарова (тиск на газету «Печенізький край»).

    Рішення щодо «Ворогів преси»-2021 затверджено під час засідання секретаріату НСЖУ 29 квітня.

    Деталі будуть опубліковані в прес-релізі на сайті НСЖУ 30 квітня.

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    Теги: ЗМІ телебачення депутат адвокат скандал НСЖУ журналіст Ілля Кива Микита Потураєв Павло Фукс
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