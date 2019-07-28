Геть розпач і безнадію! Перемога буде за нами!

Дмитро Ярош Народний депутат України

Дмитро Ярош

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні всю ніч снилась наша Війна за Незалежність...

Був на передку з 93-ою бригадою. Якийсь незнайомий комбриг, начштаба, начарт, комбати... всі незнайомі. Але, цілі відпрацьовували разом, просувалися вперед, звільнили якісь населенні пункти на Донеччині...

Потім - море, Алушта, Судак. Працювали разом із 36-ою бригадою морпіхів...

Скрізь перемагали без великих втрат.

Це був тільки сон...

Дружина каже, що у ві сні «щось штурмував» і «сміявся». Мабуть перемагав... Як літом 14-го. До Іловайська.

«В одну річку увійти двічі не можна», але знову перемагати і звільняти українську землю - ми можемо і зобов’язані. Хоча переважна більшість нашого суспільства цього, геть, не хоче. Бо, вважають, що втомилися...

Але ж ми, воїни, ніколи не йшли за масою, ми завжди йшли своїм шляхом....

Тому, геть розпач і безнадію! Ніякі вороги, манкурти і свинопаси не зупинять наш, український, переможний шлях.

Бо, з нами Бог! Тоді, хто ж проти нас?!

Перемога буде за нами!

Ви ж «за», пане Володимир Зеленський?





P.S. Кліп дуже гарний і душевний. Ніхто із нас не піде на війну... коли ми переможемо...

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