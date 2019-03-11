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    Особливості астрологічного календаря України на 2019 рік: поради експертів

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    Особливості астрологічного календаря України на 2019 рік: поради експертів

    Астрологи розповіли про місячні та сонячні затемнення року

    Сьогодні, 11 березня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Особливості астрологічного календаря України 2019».

    Запрошені гості:

    • Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідуюч кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер);
    • Юрій Буянов, астролог, член координаційної ради Ради астрологів України.

    Учасники прес-конференції розказали про астрологічні особливості 2019 року. Зазначимо, що 6 березня планета Уран остаточно переходить у знак Тільця, тож експерти розповіли, як це може торкнутися банківського сектору та ринку акцій.

    Крім того астрологи поінформували про так звані нульові сонячні дні (16-20 березня), Новий рік за слов’янською традицією – рік лані, а також про день весняного рівнодення 21 березня.

    Журналісти мали змогу дізнатися й про місячні та сонячні затемнення року, перехід Юпітера в знак Козорогу та інше.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

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