Особливості астрологічного календаря України на 2019 рік: поради експертів трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Астрологи розповіли про місячні та сонячні затемнення року

Сьогодні, 11 березня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Особливості астрологічного календаря України 2019».

Запрошені гості:

Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідуюч кафедрою астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер);

Юрій Буянов, астролог, член координаційної ради Ради астрологів України.

Учасники прес-конференції розказали про астрологічні особливості 2019 року. Зазначимо, що 6 березня планета Уран остаточно переходить у знак Тільця, тож експерти розповіли, як це може торкнутися банківського сектору та ринку акцій.

Крім того астрологи поінформували про так звані нульові сонячні дні (16-20 березня), Новий рік за слов’янською традицією – рік лані, а також про день весняного рівнодення 21 березня.

Журналісти мали змогу дізнатися й про місячні та сонячні затемнення року, перехід Юпітера в знак Козорогу та інше.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: