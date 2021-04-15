Україна в ТКГ вимагає повного припинення вогню на Донбасі

Припинення вогню - базова умова для будь-яких інших переговорів. Українська сторона в ТКГ висунула низку вимог до опонентів.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) заявила, що вважає критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Також необхідно посилити ефективний контроль за його виконанням.

Про це повідомили в пресслужбі української делегації в ТКГ.

«Просування в будь–яких інших питаннях: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконане головне, базова умова – не досягнуте повне і всеосяжне припинення вогню», – йдеться в заяві.

Також українська сторона наполягає на тому, що сепаратисти повинні забезпечити вільний і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території України.

Крім того, «ЛДНР» повинні надати безперешкодний доступ МКЧХ та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб, звільнити утримуваних, розблокувати роботу КПВВ і пустити інспекторів МАГАТЕ для проведення інспекції ядерних об'єктів.

«Українська делегація і ОБСЄ, відповідно до свого мандату, готові працювати 24/7 для того, щоб якомога швидше досягти миру. Однак ніякі спроби тиску на Україну не матимуть успіху, українська делегація буде захищати наші національні інтереси за будь–яких умов», – заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Повідомляється, що наступне чергове засідання ТКГ заплановане на 28 квітня.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4–5 травня.

Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море. Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.