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    МЗС Росії погрожує «ризиком інцидентів» у зв’язку з кораблями США у Чорному морі

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    Donald Cook та Roosevelt&nbsp;мають увійти в Чорне море 14 квітня - МЗС Росії погрожує «ризиком інцидентів» у зв’язку з кораблями США у Чорному морі
    Donald Cook та Roosevelt мають увійти в Чорне море 14 квітня
    Фото з відкритих джерел

    США грають на нервах РФ, заявили в російському МЗС

    У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море, пишуть російські ЗМІ

    Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

    «Вони відчувають нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде», – сказав Рябков.

    Він закликав США «триматися подалі від Криму і Чорноморського узбережжя Росії», та додав, що «це для їх же блага буде».

    Рябков заявив, що «США мають все ж таки розуміти, що ризики тих чи інших інцидентів дуже високі». «Ми вже в цьому році спостерігали щось подібне абсолютно в інший акваторії», – сказав він.

    Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4–5 травня.

    Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

    Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежене 21 добою.

    До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

    Як повідомлялося, Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

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    Теги: Росія Чорне море США корабель
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