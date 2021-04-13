МЗС Росії погрожує «ризиком інцидентів» у зв’язку з кораблями США у Чорному морі

США грають на нервах РФ, заявили в російському МЗС

У міністерстві закордонних справ Росії назвали провокацією прямування кораблів Військово-морських сил США в Чорне море, пишуть російські ЗМІ

Як заявив заступники глави МЗС РФ Сергій Рябков, США «здійснюють провокацію», направляючи свої військові кораблі в Чорне море, що загрожує «ризиком інцидентів».

«Вони відчувають нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде», – сказав Рябков.

Він закликав США «триматися подалі від Криму і Чорноморського узбережжя Росії», та додав, що «це для їх же блага буде».

Рябков заявив, що «США мають все ж таки розуміти, що ризики тих чи інших інцидентів дуже високі». «Ми вже в цьому році спостерігали щось подібне абсолютно в інший акваторії», – сказав він.

Нагадаємо, американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного моря. За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4–5 травня.

Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежене 21 добою.

До слова, США, Німеччина і Франція закликали Росію припинити провокації на Донбасі.

Як повідомлялося, Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

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