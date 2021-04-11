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    США направили в Чорне море два есмінці

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    Donald Cook і Roosevelt&nbsp;кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня - США направили в Чорне море два есмінці
    Donald Cook і Roosevelt кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня

    Кораблі, оснащені крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км і системою протиракетної оборони Aegis

    Американські ракетні есмінці Donald Cook і Roosevelt, пройшовши протоку Гібралтар, увійшли в акваторію Середземного море.

    Про це повідомляє Інтерфакс–Україна з посиланням на британських спостерігачів.

    Повідомляється, що кораблі, оснащені крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тис. км і системою протиракетної оборони Aegis, раніше вийшли з військово–морської бази Роте в Іспанії, прямуючи в Чорне море.

    За даними МЗС Туреччини, кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4–5 травня, повідомляє Reuters.

    «Туреччина відповідно до конвенції Монтре повідомила РФ про плановий прохід військових кораблів США в Чорне море», – повідомили в п'ятницю в посольстві Росії в Анкарі, передає інформаційне агентство.

    «Повідомлення дипломатичними каналами було послане нам 15 днів тому про те, що американські кораблі увійдуть в Чорне море в рамках конвенції Монтре», – йдеться в повідомленні МЗС Туреччини.

    За його даними, кораблі пробудуть там до 4–5 травня.

    Roosevelt і Donald Cook поряд з аналогічними есмінцями Ross і Arleigh Burke, розміщеними на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis в Польщі і Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

    Згідно з конвенцією Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежене 21 добою.

    Теги: Туреччина МЗС Чорне море США море
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