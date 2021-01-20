Росія подала заявку в ЄС на реєстрацію своєї Covid-вакцини

У Європі повідомили, що рішення про реєстрацію буде прийняте після серії експертних перевірок

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) подав заяву про реєстрацію Covid-вакцини «Супутник V» в Євросоюзі. Про це повідомляється у Twitter.

«РФПІ подав заяву про реєстрацію вакцини і очікує, що процес поступової експертизи (rolling review) почнеться в лютому. Рішення Європейського агентства лікарських засобів про надання «Супутнику V» реєстрації буде прийнято за результатами серії експертних перевірок», ‒ йдеться в повідомленні.

Зазначається, що європейські фахівці провели наукову консультацію для розробників препарату.

«Рекомендації за результатами сьогоднішнього обговорення будуть спрямовані розробникам «Супутник V» протягом 7-10 днів», ‒ підкреслили в російському фонді.

Нагадаємо, що у Бразилії не схвалили застосування російської вакцини від коронавірусу.

Відомо, що російська вакцина «Супутник V» зареєстрована в самій Росії, а також у Білорусі, Туркменістані, Сербії, Алжирі, Аргентині, Венесуелі, Палестині, Парагваї і Болівії.

Також у Білорусі почали вакцинувати медиків препаратом «Супутник V».

Додамо, що у 15% щеплених вакциною Супутник V є побічні ефекти.

Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком».

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.

МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.