Росія подала заявку в ЄС на реєстрацію своєї Covid-вакцини
У Європі повідомили, що рішення про реєстрацію буде прийняте після серії експертних перевірок
Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) подав заяву про реєстрацію Covid-вакцини «Супутник V» в Євросоюзі. Про це повідомляється у Twitter.
«РФПІ подав заяву про реєстрацію вакцини і очікує, що процес поступової експертизи (rolling review) почнеться в лютому. Рішення Європейського агентства лікарських засобів про надання «Супутнику V» реєстрації буде прийнято за результатами серії експертних перевірок», ‒ йдеться в повідомленні.
Зазначається, що європейські фахівці провели наукову консультацію для розробників препарату.
«Рекомендації за результатами сьогоднішнього обговорення будуть спрямовані розробникам «Супутник V» протягом 7-10 днів», ‒ підкреслили в російському фонді.
Нагадаємо, що у Бразилії не схвалили застосування російської вакцини від коронавірусу.
Відомо, що російська вакцина «Супутник V» зареєстрована в самій Росії, а також у Білорусі, Туркменістані, Сербії, Алжирі, Аргентині, Венесуелі, Палестині, Парагваї і Болівії.
Також у Білорусі почали вакцинувати медиків препаратом «Супутник V».
Додамо, що у 15% щеплених вакциною Супутник V є побічні ефекти.
Pfizer відмовилась постачати вакцину російським багатіям, які не хочуть щеплюватись «Спутніком».
Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин.
МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.