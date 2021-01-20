У Раді зареєстрували законопроєкт про використання в Україні п’яти Covid-вакцин

На сьогодні жодна вакцина від Сovid-19 не пройшла повний цикл випробувань, - Радуцький

Профільний комітет пропонує розглянути законопроєкт на наступному засіданні парламенту.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca. Про це написав народний депутат зі «Слуги народу», глава комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький у своєму Facebook.

За словами Радуцького, профільний комітет пропонує розглянути законопроєкт на наступному засіданні парламенту.

Він зазначає, що на сьогодні жодна вакцина від Сovid-19 не пройшла повний цикл випробувань. «Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались у режимі екстреного використання. Однак українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в Україні виникла потреба законодавчих змін», ‒ стверджує Радуцький.

Нардеп пояснив, що закон пропонує надати уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов:

наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань,

клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського союзу,

відома потенційна користь лікарського засобу,

не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи.

Радуцький стверджує, що за наявності цих обставин вакцину можуть зареєструвати для екстреного медичного застосування впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

Як повідомлялося, МОЗ планує вакцинувати всіх українців безкоштовно.

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