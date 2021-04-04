Україна вичерпала потенціал режиму вільної торгівлі з ЄС – віцепрем’єр

Стефанішина: Все, що наші підприємці – малий і середній бізнес – могли продавати у ЄС, вони вже продають

Україна зможе більш тісно інтегруватися в європейський ринок, коли налагодить роботу прикордонної та митної інфраструктури, а також хороші логістичні шляхи. Наразі ми вже вичерпали потенціал режиму вільної торгівлі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Стефанішина розповіла, що наразі її ціль – «зшивання» України з ЄС, бо наразі ми вже вичерпали потенціал режиму вільної торгівлі.

«Усе, що наші підприємці – малий і середній бізнес – могли продавати у ЄС, вони вже продають. Більш тісно інтегруватися в європейський ринок ми зможемо, якщо в нас будуть розвинена прикордонна та митна інфраструктура, хороші логістичні шляхи, залізнична інфраструктура, ефективні митні процедури, якщо ми будемо інтегровані в європейські ланцюжки постачання продукції», – повідомила вона.

Стефанішина додала, що вона очолює українсько-китайську комісію, а Україна є гарним містком між Китаєм і ЄС. «Китай – найбільший торговий партнер України, але він також націлений і на ринок ЄС. І сьогодні українська логістична мережа не настільки розвинена, щоби сповна використовувати ці можливості. Так само мова і про транскордонне співробітництво загалом: це й Дунайська стратегія, де Україна головуватиме з листопада цього року, проєкти зі збереження лісів, річок… Тобто це наші спільні процеси, які ми вибудовуємо разом із європейськими партнерами», – сказала вона.

Нагадаємо, Україна і Євросоюз попередньо домовилися про «промисловий безвіз» щодо деяких видів продукції з доданою вартістю. Йдеться про електрообладнання, машини і механізми. Із 1 січня 2021 року вступила в дію угода України про вільну торгівлю з Великою Британією. Також з 1 січня почала діяти зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Україна і Туреччина готові перезавантажити переговори про зону вільної торгівлі. ЗВТ дозволить збільшити торговий оборот між країнами в $10 млрд.

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