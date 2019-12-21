Україна відмовиться від інших претензій до «Газпрому», - ЗМІ



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Росія виплатить $3 млрд, а Україна, в свою чергу, відкличе всі інші претензії

Після виплати «Газпромом» $3 млрд Україна відмовиться від інших претензій до «Газпрому» щодо відшкодування коштів, пов'язаних з наданням послуг з транзиту.

Про це Українським новинам повідомило джерело, знайоме з результатами двосторонніх переговорів, які пройшли в Мінську 20 грудня.

«Росія виплатить $3 млрд, а Україна, в свою чергу, відкличе всі інші претензії», - зазначив співрозмовник

Йдеться про позов в майже $ 12 млрд як компенсації за відсутності транзиту з 2020 року і штраф Антимонопольного комітету України.

5 жовтня 2016 року АМКУ звернувся до суду з вимогою стягнути з «Газпрому» штраф і пеню сумарному в розмірі близько 172 млрд гривень. за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Крім того, сторони домовилися, що Росія заплатить Україні близько $3 млрд за рішенням арбітражу Стокгольма по транзитному контракту 2009 року, до кінця 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Пресслужба президента України підтвердила, що сьогодні були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу.

«Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», — йдеться у повідомленні.

Подробиці повинні розповісти в суботу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

19 грудня у Берліні відбулися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. За їхніми підсумками міністри енергетики Росії та України, а також представник Єврокомісії Марош Шефчович заявили, що сторони досягли «принципової домовленості» щодо продовження транзиту російського газу через Україну. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що Росія та Україна не домовилися про основні параметри нової угоди про транзит газу.

Зазначимо, що чинний 10-річний договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів — це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.