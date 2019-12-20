У Зеленського заявили, що Росія виплатить $3 млрд боргу перед «Нафтогазом»



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Виплата боргу «Газпрому» відбудеться грошима

На переговорах про транзит газу, що пройшли у Мінську, Російська сторона погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Про це в коментарі hromadske повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, який брав участь в сьогоднішніх переговорах в Мінську.

«Ми повертаємось додому з дуже хорошими новинами, і матимемо транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу», — повідомив Єрмак.

Він додав, що виплата боргу «Газпрому» відбудеться грошима.

Зазначимо, що раніше обговорювалися варіанти погашення боргу газом, а також активами «Газпрому», які арештували на вимогу «Нафтогазу» у Європі.

Він зазначив, що детальніше про домовленості про газ можна буде дізнатися під час прес-брифінгу в Офісі президента. Його запланували на 21 грудня.

Раніше повідомлялося, що Україна і Росія за підсумками зустрічі в Мінську підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.

Пресслужба президента України підтвердила, що сьогодні були досягнуті остаточні домовленості з принципових позицій, пов'язаних з транзитом газу через територію України в Європу.

«Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій», — йдеться у повідомленні.

Подробиці повинні розповісти в суботу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

19 грудня у Берліні відбулися переговори про транзит газу між Україною, Росією та Єврокомісією. За їхніми підсумками міністри енергетики Росії та України, а також представник Єврокомісії Марош Шефчович заявили, що сторони досягли «принципової домовленості» щодо продовження транзиту російського газу через Україну. Водночас у «Нафтогазі» повідомили, що Росія та Україна не домовилися про основні параметри нової угоди про транзит газу.

Зазначимо, що чинний 10-річний договір, спливає 31 грудня 2019 року. Щороку транзит російського газу до Європи приносить Україні 3 мільярди доларів доходів — це більше, ніж витрати держави на імпорт газу.