Україна відновила облаштування «інтелектуального кордону» на ділянках, що межують з РФ



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Загалом з початку місяця вже облаштовано біля 500 метрів ровів (з початку року 4,5 км), 120 м загородження типу «Єгоза» (з початку року 6 км), підготовлено 1200 м траси для облаштування рокадної дороги

З 1 березня на тих ділянках, де дозволяють погодні умови, відновилися роботи з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. Про це повідомив сьогодні під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, йдеться на сайті відомства.

Він додав, що зараз вдалося активізуватися на ділянці Луганської області. Підрядні організації проводять підготовчі роботи для будівництва рокадної дороги, улаштування загороджень та облаштовують протитранспортні рови. Продовжуються проектно-вишукувальні роботи.

Загалом з початку місяця вже облаштовано біля 500 метрів ровів (з початку року 4,5 км), 120 м загородження типу «Єгоза» (з початку року 6 км), підготовлено 1200 м траси для облаштування рокадної дороги.

На ділянці Золочівського району Харківської області розпочинаються роботи з обладнання системи відеоспостереження та контролю.

Слободян нагадав, що даний проект був затверджений постановою Уряду в травні 2015 року та передбачає створення на українсько-російській ділянці системи «інтелектуального кордону» яка поєднує технічні, інженерні та фортифікаційні новації і надасть можливість максимального контролю за лінію державного кордону і упередження її порушення. А кінцевим терміном реалізації проекту – є 2021 рік.

Фото: dpsu.gov.ua

Загалом на 2019 рік планом передбачено виділення з бюджету 400 млн грн. За ці кошти заплановано розгорнути значну кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації, улаштувати 50 кілометрів протитранспортних ровів, 9,5 км сітчастої огорожі,47,94 км загороджень із спіралі типу «Єгоза», прокласти 65,8 км рокадної дороги, обладнати 40 переходів рокадної дороги через складні ділянки (яри, канави тощо), виконати роботи з реконструкції приміщень для підрозділів охорони кордону на 3 об’єктах та низку інших важливих робіт.

Крім того, помічник Голови Держприкордонслужби зауважив, що ефективність даного проекту підтверджується вже тим, що на ділянках, де система діє, можливість порушення лінії кордону практично зведена до нуля.

Також помічник очільника прикордонного відомства констатував, що впродовж 2015-2018 років на реалізацію проекту було виділено 1, 3 млрд грн. За ці кошти обладнано та оснащено близько 30% протяжності українсько-російського кордону, а це: майже 340 км проти транспортних ровів, 250 км рокадної дороги, переоснащено 5 прикордонних підрозділів, обладнано достатню кількість опорних пунктів, придбано унікальне технічне обладнання для дистанційного контролю і багато іншого. При цьому варто розуміти, що Державна прикордонна служба не реалізовує проект самостійно. Цим займаються підрядні організації які беруть участь у проекті на визначених законом умовах.

«Даний проект є вкрай важливим для нашої держави, а тому його реалізація повинна бути пріоритетним завданням для усіх органів влади», - зауважив Олег Слободян.