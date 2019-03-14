З початку року поліції здалися 10 бойовиків



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Екс-бойовики мають шанс звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо не скоювали тяжких злочинів

За два місяці 10 колишніх бойовиків, які воювали на Донбасі на боці незаконних збройних формувань, добровільно здалися українським правоохоронцям. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як зазначається, серед цих бойовиків як ті, хто стояв у витоків окупації в 2014 році, так і «нові кадри», які вже зараз подалися до терористів, але повернулися розчаровані.

Також у поліції констатують, що все більше учасників незаконних збройних формувань самі здаються правоохоронцям. В цьому випадку держава гарантує їм шанс на звільнення від кримінальної відповідальності – за умови, що вони не скоювали тяжких злочинів.

Згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що на кордоні з окупованим Кримом затримали російського «добровольця». Чоловік — 1992 року народження, 2014-го брав активну участь у бойових діях проти ЗС України у складі батальйону «Зоря» незаконних військових формувань, мав позивний «Коса».