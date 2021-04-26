Україна видворить російського дипломата у відповідь на дії Москви

Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України

Оголошення дипломата посольства України в Москві персоною нон-ґрата позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Про це повідомив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко.

«Чергова провокація російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії. Оголошення дипломата посольства України в Москві persona non grata позбавлене логіки, не має під собою жодних причин», – йдеться в повідомленні.

Ніколенко додав, що відповідь України на цю провокацію не забариться.

«Таке рішення лише підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України», – зауважили в міністерстві.

26 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило persona non grata ще одного співробітника посольства України в Москві.

«У зв’язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила «persona non grata» співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, «persona non grata» оголошений співробітник Посольства України в Росії», – мовиться у повідомленні.

У МЗС Росії заявили, що дипломат має залишити територію країни до 30 квітня. У відомстві додали, що відповідну ноту направили посольству України.

В МЗС Росії не розкривають ім'я дипломата. Додамо, що 21 квітня два українських дипломати вже залишили Росію – Олександр Сосонюк та Євген Черніков.

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Згодом зʼявилося відео брутального затримання дипломата. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін вважає, що Росія вдалася до шантажу України через рішення вислати російського дипломата з Києва – хоче оголосити персоною нон грата співробітника українського посольства.



