Україна вимагає повноправного членства в Євросоюзі, — Зеленський



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Володимир Зеленський заявив, що Східне партнерство корисне для України

Східне партнерство корисне для України, якщо це наближає її до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає повноправного членства в ЄС. При цьому зазначивши, що Східне партнерство корисне для України, якщо це наближає її до членства в Євросоюзі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Східне партнерство не має обмежувати амбіції партнерів. Комусь достатньо політичного діалогу, комусь - стратегічного партнерства з ЄС, хтось прагне інтеграції до спільного ринку на основі «чотирьох свобод», а хтось, як Україна, вимагає повноправного членства в ЄС», - заявив Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що від початку метою ініціативи була розбудова спільноти Євросоюзу з партнерами, які розділяють європейські цінності та принципи. Та додав, що перевагами такого об’єднання мають користуватися всі громадяни країн-учасниць.

Він додав, що Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки на Європейському континенті.

«Україна здатна робити внесок у зміцнення стабільності та безпеки в регіоні: брати участь у місіях, військових та безпекових проєктах ЄС, ініціативах, спрямованих на боротьбу з інформаційними та гібридними загрозами, дезінформацією тощо», – наголосив він.

Зеленський зазначив, що свідченням цього стало надання Україні статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Він зазначив, що стабільне безпекове середовище, фундаментом якого є суверенітет і територіальна цілісність держав, – головна передумова для реалізації цілей ініціативи Східного партнерства.

За його словами, основні цілі ініціативи — це зміцнення демократії, впровадження реформ, верховенство права, повага до прав і свобод людини.

«На мою думку, Європейський Союз ще не використав повною мірою свій потенціал задля безпеки на Європейському континенті», – зауважив Зеленський.

Президент нагадав, що розмір окупованої української території та кількість українців, які опинилися там, дорівнюють площі та населенню деяких країн ЄС.

«Знаю, вважається, що Східне партнерство не є інструментом для врегулювання конфліктів. Водночас ми не можемо дозволити зовнішнім гравцям надалі дестабілізувати ситуацію в регіоні та створювати нові й нові гарячі точки», – сказав він.

За словами президента, виникнення конфліктів на територіях партнерів зовсім не означає, що соціально-економічні та безпекові проблеми не можуть перекинутися на країни ЄС.

Як повідомлялося, 18 червня проходила зустріч лідерів Східного партнерства у форматі відеоконференції. У ній візьмуть участь глави держав і урядів 27 країн-членів ЄС, а також лідери країн-учасниць Східного партнерства - Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.

Як вже відомо, саміт Східного партнерства відбудеться у березні 2021 року в Брюсселі. На ньому затвердять п'ять довгострокових цілей політики Східного партнерства.