Прихильники Порошенка прийшли до Офісу Зеленського (фото)



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Учасники акції прийшли на Банкову в исловити своє обурення чинному президенту Володимиру Зеленському Фото: Укрінформ

Під стінами Офісу президента відбувається акція на підтримку п'ятого президента

Сотні людей, які взяли участь в акції проти політичних переслідувань п’ятого президента Петра Порошенка під стінами Печерського суду, пройшли маршем на вулицю Банкову до Офісу Зеленського. Вони вимагають припинити наступ на армію, віру, мову та зупинити переслідування лідера опозиції.

Серед учасників акції – народні депутати України, громадські діячі, активісти, ветерани АТО, волонтери, представники громадянського суспільства з різних областей України.

«Для кого всі ці інформаційні і політичні вистави? На кого націлені безглузді звинувачення п’ятого президента? Я відповім – на нас з вами. Звинувачення лідера опозиції без будь-яких перспектив – це чіткий сингал від влади до нас, до всіх небайдужих людей, до пасіонарної частини нашого суспільства, до тих, хто в 2014 році не ховався від повісток військкоматів по суміжним країнам з плоскими шоу. Мета переслідувань проти Порошенка - залякати таких як ми, відбити будь-яку охоту протестувати, тверезо оцінювати момент, пам’ятати які жертви були принесені для того в тому числі, щоб цей офіс був зайнятий сьогодні. Починаючи від тих, хто загинув на Майдані, і продовжуючи тими, хто зараз продовжує гинути – в тому числі і на ділянках розведення», - наголосив генерал-лейтенант, народний депутат Михайло Забродський.

«Вони думають, що можна залякати тих, хто не злякався взимку і навесні 14-го, а прийшов у військкомати, сів і поїхав на Схід захищати Україну», - говорить бойовий генерал.

«Немає «Слуг народу», є «слуга Кремля». Кремль, Путін руками наляканого закомплексованого президента намагається закрити в тюрму Верховного головнокомандувача, який не злякався Путіна і став на захист нашої країни», – пояснює свою позицію ветеран АТО Олексій Петров.

«Все життя я чув від своїх батьків: «Тобі є різниця на якій вулиці ти живеш, тобі дуже важливо знати свою мову, поважати мову інших, дуже важливо, що читають і дивляться твої діти. В радянські часи я чув від батьків, що ми обов’язково повернемось до Криму, тільки зараз я почав розуміти, що мабуть саме це окрім боротьби дозволило їм повернутися в Крим. Я бажаю, щоб ніколи в житті нікому, в тому числі автору вислову «яка різниця», щоб ані йому, ані його батькам не доводилося жити на вулиці Адольфа Гітлера. Є різниця якою мовою розмовляєш, яке небо над тобою і як називається твоя країна», – говорить режисер Ахтем Сеітаблаєв.

«Мова, віра, армія – це не про вибори, це про стовпи, на яких будується держава. Це наші форпости, які ми не здамо. Нагадаємо про це Зеленському», - наголосив народний депутат Володимир В’ятрович.

«Свідомо чи підсвідомо, Зеленський, переслідуючи Порошенка, зупиняє рух України в ЄС і НАТО. Ми цього не допустимо. І ми говоримо Зеленському: зупинися! Ми вимагаємо від Зеленського зупинити політичні репресії в Україні - проти українців, волонтерів, учасників АТО, проти опозиційних політичних діячів – Софії Федини, Володимира В’ятровича, Тетяни Чорновол, і десятків-десятків інших патріотів», - заявив народний депутат, колишній комендант Євромайдану Андрій Парубій. «Знищувати Україну ми не дамо. Щоб дати відсіч, об’єднаються усі. Бо Україна в нас одна», - попередила Софія Федина.

Як вже відомо, генеральний прокурор України Ірина Венедіктова просить змінити клопотання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Зазначимо, що суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня розглядав клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Під час виступу на мітингу біля будівлі суду Порошенко заявив, що його звинувачують у «розпалюванні релігійної ворожнечі» через надання Томосу про автокефалію Української православної церкви і створення Помісної церкви.

Раніше повідомлялося, що під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку, зібралися його прихильники. Щонайменше можна говорити про кілька сотень учасників акції. Джерела вказують на кілька тисяч людей біля будівлі суду.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.



