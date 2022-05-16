Україна влазить у борги? Американська дипломатка розвінчала міфи про ленд-ліз

Головне, що Україна обходить існуючі обмеження при продажі озброєнь

Після підписання президентом США Джо Байденом законопроєкту про ленд-ліз виникло багато різних питань і чуток, що Україна в результаті реалізації цієї програми опуститься у величезну боргову яму.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю «Главкому» допомогла журналістам розібратися у цьому питанні.

«Перш за все, – пояснила вона, – ленд-ліз сам надає президенту більше гнучкості у його спроможності поставляти озброєння швидко. Ідея надання озброєнь в оренду означає, що одного дня ви можете його повернути, хоча ми не знаємо, чи так і буде. Але не в цьому суть. Головне, ви обходите існуючі обмеження при продажі озброєнь, можете їх брати в оренду і не проходити через кроки, як це відбувається зазвичай. Чесно, це – механізм пришвидшення поставок озброєнь Україні і усунення бюрократії при поставці цих озброєнь».

Глава дипмісії США також додала, що інший важливий момент у поєднанні з ленд-лізом це – пакет допомоги на суму $40 млрд, який скоро буде ухвалено сенатом, який надає ресурси для поставок більшої кількості озброєнь, гуманітарної допомоги та іншого, що потребує Україна.

На думку дипломатки, ленд-ліз не поставить Україну у ситуацію величезної заборгованості.

«Це, скоріше, механізм надавати озброєння легше і швидше. Я не можу сказати, чи від України вимагатимуть щось виплатити за використані озброєння, я не знаю відповіді на це питання», – резюмувала вона.

Нагадаємо, що 14 травня у США сенатор Ренд Пол заблокував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму приблизно $40 млрд.

Глава дипмісії США Крістіна Квін пояснила, чи розблокують США $40 млрд для України.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення $40 млрд Україні відбудеться в найкоротші терміни – після процедурного голосування, яке планується в понеділок, 16 травня.