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    Чи розблокують США $40 млрд для України? Американська дипломатка дала відповідь

    Чи розблокують США $40 млрд для України? Американська дипломатка дала відповідь
    фото з відкритих джерел

    Законопроєкт про пакет допомоги у $40 млрд буде схвалено дуже скоро

    Україна дуже розраховує на якомога швидше прийняття масштабного законопроєкту, який передбачає додаткове виділення майже $40 мільярдів для реагування на агресію РФ проти України. Але днями його ухвалення в Сенаті заблокував сенатор-республіканець Ренд Пол.

    Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що ухвалення Палатою представників пакету допомоги України на суму 40 млрд. свідчить, що неймовірну силу підтримки України у Білому домі, і в Конгресі обома сторонами.

    «Але так є декілька людей, – пояснює вона, – які не погоджуються, маючи на це право. І я поважаю їх право казати, що вони хочуть, але факт полягає в тому, якщо глянути на цифри, то зараз Конгрес абсолютною більшість підтримує Україну, адміністрацію США і повністю підтримує Україну і думаю, що буде вирішувати, що така підтримка буде продовжуватись».

    Пані Квін зазначає, що у Сенаті звісно існують деякі інституційні способи уповільнити цей процес, але зрештою Республіканський лідер у Сенаті США Мітч Макконнелл сказав, що законопроєкт буде скоро ухвалено.

    «Я вірю, що законопроєкт буде схвалено і це станеться дуже скоро», – розповіла пані Квін.

    Нагадаємо, що законопроєкт про виділення майже 40 мільярдів доларів Палата представників Конгресу ухвалила 10 травня. За проголосували 367 конгресменів, проти – 57. Президент США Джо Байден просив у Конгресу 33 мільярди доларів для України, але конгресмени навіть збільшили запропоновану суму.

    14 травня у США сенатор Ренд Пол заблокував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму приблизно $40 млрд.

    Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення $40 млрд Україні відбудеться в найкоротші терміни – після процедурного голосування, яке планується в понеділок, 16 травня.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чи розблокують США $40 млрд для України? Американська дипломатка дала відповідь