Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за виділення $40 млрд для України

Важливу ухвалу можуть прийняти уже в середу, 18 травня

Рішення про виділення допомоги прийматимуть за спеціальною процедурою

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ухвалення законопроєкту про виділення $40 млрд Україні відбудеться в найкоротші терміни – після процедурного голосування, яке планується в понеділок, 16 травня. Про це повідомляє «Голос Америки».

У Сенаті збираються застосувати парламентську процедуру cloture, яка згортає подальші дебати з питання до 30 годин та дозволяє перейти до голосування.

Мітч Макконнелл висловив сподівання, що рішення про застосування цієї процедури буде ухвалене відчутною більшістю. Це дасть впевненість у тому, що для рішення про надання допомоги Україні також не забракне голосів.

Раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що якщо законопроєкт не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні.

Сенатор-демократ Кріс Кунс також наголосив з цього приводу, що «затримка на тиждень буде шкодити обороні України».

Нагадаємо, 14 травня у США сенатор Ренд Пол заблокував ухвалення законопроєкту про допомогу Україні на суму приблизно $40 млрд.

Раніше стало відомо, що США виділять $40 млрд для України: Палата представників США схвалила масштабний пакет допомоги, що передбачає підтримку України на загальну суму понад $40 млрд. Проєкт отримав двопартійну підтримку.

Крім того, 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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