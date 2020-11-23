В Україні найнижчий за останні п’ять років врожай кукурудзи

Суттєве зниження врожаю української кукурудзи стало фактором формування світової ціни на цю культуру.

Станом на середину листопада аграрії зібрали 24,5 млн тонн кукурудзи

Урожай кукурудзи в 2020 році вперше за останні кілька років буде нижче 30 млн тонн. У 2019 урожай кукурудзи склав 35,88 млн т. Про це інформує Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, пише agronews.ua.

Зазначається, що станом на 19 листопада 2020 року аграрії України зібрали 24,5 млн тонн кукурудзи з площі 4,7 млн га, говориться

«Залишилося прибрати 751 тис га. При нинішньому рівні врожайності аграрії можуть ще зібрати близько 4 млн тонн кукурудзи», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що суттєве зниження врожаю української кукурудзи стало фактором формування світової ціни на цю культуру.

Наголошується, що в Україні продовдують ще збирати кукурудзу і сою, тому висновки з обсягу врожаю кукурудзи можна буде зробити після завершення збиральних робіт.

Як повідомлялося, названо найбільш продуктивну в агросекторі область у 2020 році.

Також нагадаємо, що на початок листопада в Україні зібрали понад 53 млн т зернових.

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