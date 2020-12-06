Локдаун і ціни: експерти спрогнозували, що подорожчає, а що подешевшає

Експерти зазначають, що жорсткий формат, який був навесні, жодним чином не вплинув на ціни

Скорочення попиту може призвести до зменшення цін на продукти і товари

Введення в Україні повного локдауну може спровокувати зміну цінової політики на певні групи товарів.

Таку думку «Мінфіну» висловили кілька експертів.

Скорочення попиту може призвести до зменшення цін на продукти і товари, як, наприклад, це відбувається з одягом, коли великої потреби в ньому люди, які працюють з дому, не мають. Таку думку висловив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, який вважає, що локдаун не вплине на ціни на продукти.

«Ми побачили, що насправді навіть жорсткий формат, який був навесні, жодним чином не вплинув на ціни. Ні позитивно, ні негативно. Істотний вплив на ціни зараз мають два фактори: один – це девальвація навіть не гривні до долара, тому що вона відбулася і гривня стабілізувалася на рівні 27,5–28,5, а скоріше девальвація долара до євро, оскільки багато всього ми імпортуємо з зони євро», – зазначив експерт.

«Ми бачимо по товарах, продуктах харчування, ліках, які закуповуються в Європі в євро, що на девальвацію, яка відбулася до долара, умовно, на 10%, наклалася девальвація до євро ще 15% і, відповідно, це дало помітне зростання. Друге – це те, що ми цьогоріч отримуємо менший урожай зернових і багатьох інших культур і спочатку ми отримуємо зростання цін на те, що виробляється безпосередньо з зерна, а потім на м’ясо, молоко через нестачу кормів», – заявив Вишлінський.

У свою чергу керівник Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки (KSE) Юрій Шоломицький вважає, що зростання цін на продукти від локдауну не залежатиме. За прогнозами Київської школи економіки, за рік ціни на продовольчі товари в середньому зростуть на 4% і карантин на ці показники не вплине.

«Ціни ростуть рівномірно. На деякі продовольчі товари рух досить сильний. Але це залежить від врожаю. Це, наприклад, соняшникова олія. До 4% за рік, за прогнозами, зростання. Так має і залишитися», – прогнозує Шоломицький.

Однак президент асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Ліссітса вважає, що, незважаючи на поганий урожай, зниження попиту через закриття ресторанів і продуктових базарів може привести до падіння цін на ті продукти, які складно зберігати.

Це, на думку експерта, вдарить по аграріях, проте, відчутних стрибків у бік збільшення ціни на продукти вітчизняного виробництва не варто очікувати.