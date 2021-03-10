  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна звернулася до Гаазького суду через обстріли на Донбасі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У зверненні в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі говоритися про факти систематичного застосування Росією і підконтрольними їй бойовиками озброєння невибіркової дії - Україна звернулася до Гаазького суду через обстріли на Донбасі
    У зверненні в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі говоритися про факти систематичного застосування Росією і підконтрольними їй бойовиками озброєння невибіркової дії

    Інформацію про численні порушення з боку Росії міжнародного гуманітарного права збирали цілих сім років

    Офіс генерального прокурора України звернувся до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупантів в Луганській області.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    Це вже шістнадцяте звернення України до Гааги з приводу таких порушень з боку Росії в Криму та на Донбасі.

    Інформацію про численні порушення з боку Росії міжнародного гуманітарного права збирали цілих сім років. У зверненні в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі говоритися про факти систематичного застосування Росією і підконтрольними їй бойовиками озброєння невибіркової дії.

    Нарахували цілих 34 факти таких невибіркових обстрілів на Луганщині.

    Зокрема, мова йде про артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об'єктів газо-, водо-, електропостачання та іншої інфраструктури, яка не використовується у військових цілях, а, отже, заборонена Женевською конвенцією 1949 року.

    Наголошується, що наслідками таких дій з боку окупанта стали численні пошкодження водопроводів, гідротехнічних споруд, виробничих будівель і обладнання, перерви у водопостачанні та електроживленні в селищах на Луганщині з населенням 40 тисяч осіб.

    «З 2014 року встановлено понад 7 тисяч пошкоджених та зруйнованих об'єктів інфраструктури Луганської області. Тільки за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, в результаті яких пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 мирних жителів і один загинув», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, у місцевих прокуратурах Донбасу ведеться реєстр постраждалих від збройного конфлікту, який дозволяє оцінити дії окупантів, оцінити обсяг і масштаб збитків.

    «У кримінальних провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, з яких понад 90% – саме фізичні особи. 328 цивільних отримали тілесні ушкодження, а 197 загинули внаслідок ворожих обстрілів», – зазначили в Офісі генерального прокурора.

    Теги: Офіс Генерального прокурора Міжнародний кримінальний суд Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies