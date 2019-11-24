Зашквари від «слуг народу»: чим далі - тим гірше

Партія «Слуга народу»

«Слуга народу» підвищує градус

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Если кто-то по наивности думал, что главная функция народных депутатов в Верховной Раде принимать законы – он очень ошибался. Во всяком случае, сейчас складывается впечатление, что их задача – генерировать новости. И чем дальше, тем страшнее. Серьезно, по количеству скандалов и, как сейчас говорят, «зашкваров» наша «монобольшисть» давно обошла всех папередников. И самое интересное, что они каждый раз повышают планку и генерируют скандал больше предыдущего. Вот, давайте просто оценим эту лесенку за последний месяц и попробуем сделать прогноз на декабрь.

Зашквары «Слуги народа»:

Решают вопросы по бизнесу через ГПУ – неплохой старт. Да, Генпрокурор 100% человек президента, депутаты тоже люди президента, почему бы им и не порешать вопросы для бизнеса вместе за некоторую долю? Коррупция? Конечно коррупция. Но разного рода шабунины-лещенко молчат, почему бы и не заработать.

Обсуждают зарплаты в конвертах. Да, для правильных голосований и дисциплины во фракции депутатов нужно стимулировать финансово. Иначе это сделают другие игроки. Откуда брать эти деньги? Логично – у тех, кому помогают решать вопросы через ГПУ или ОП. И для кого принимают нужные законы. Круговорот бабла в природе, все правильно.

Заказывают проституток во время заседаний. Ну, а почему нет? Не в сессионный зал заказывают, правда? Пока не в сессионный. Потом, там же фискальный чек наверняка, все по закону. За легализацию уже проголосовали, правда?

Проваливают отмену коррупционной схемы с регистрацией недвижимости. Да, я со 100% уверенностью говорю, что на финансовом комитете ВР депутаты приняли осознанное и оплаченное решение по сохранению схематоза с прокладками между украинцами и государственным реестром недвижимости. Платили им сразу налом или это входит в список обязательных действий в рамках получения ежемесячных конвертов – не важно. Схемы на миллиарды бесплатно не сохраняют – аксиома.

Групповое изнасилование. Я же писал выше про повышение градуса – вот и получите. В нардепы от «СН» Зеленский протащил человека, который с друзьями-мажорами затащил двух девушек в угнанную машину (одна таки убежала), насиловали оставшуюся вчетвером по очереди, а потом выкинули жертву в поле. Я только не пойму, а почему в «Слугу народа» взяли только одного? Где еще трое? В исполнительной власти или пойдут от партии на местные выборы?

Я думал – это дно. Жестокое групповое изнасилование – куда уже «Слугам народа» повышать градус. Однако могут, если захотят. Как выяснилось, нардеп как-то связан с организатором банды, которая похищала и убивала майдановцев. Во всяком случае руководитель этих негодяев 24 раза звонил ему. Согласовывал действия? Получал список? Игорь Луценко выжил чудом, его бросили за городом в снег умирать, это очевидно.

Выходные, ставим на паузу. Надеюсь. Но с понедельника все продолжится? Они идут по наростающей, непрерывно повышают градус. Мне одновременно интересно и страшно – дальше что? Порнография с животными? Шуба из панды? Людоедство, некрофилия – у меня просто кончаются варианты. С ужасом и нетерпением жду понедельника…

Джерело: site.ua

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