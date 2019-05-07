Українці висміяли тренування Яценюка у спортзалі (відео)
-
Розсилка
Ролік із Яценюком розмістила Олена Лукаш, екс-міністр юстиції часів Януковича
Лідера «Народного фронту» таємно зняли на відео під час тренування
Відео з лідером «Народного фронту» Арсенієм Яценюком, де він у спортзалі тренується з фітболом, активно обговорюють соцмережі.
Відповідний запис опублікувала екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
«Фізкульт привіт!» - написала Лукаш.
У коментарях користувачі жартують, пропонуючи свої трактування спортивних занять політика.