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    Українці висміяли тренування Яценюка у спортзалі (відео)

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    Ролік із Яценюком розмістила Олена Лукаш, екс-міністр юстиції часів Януковича - Українці висміяли тренування Яценюка у спортзалі (відео)
    Ролік із Яценюком розмістила Олена Лукаш, екс-міністр юстиції часів Януковича

    Лідера «Народного фронту» таємно зняли на відео під час тренування

    Відео з лідером «Народного фронту» Арсенієм Яценюком, де він у спортзалі тренується з фітболом, активно обговорюють соцмережі.

    Відповідний запис опублікувала екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

    «Фізкульт привіт!» - написала Лукаш.

     У коментарях користувачі жартують, пропонуючи свої трактування спортивних занять політика.

    Олена Лукаш українці Facebook
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