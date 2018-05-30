Українців попередили про магнітні бурі на початку червня

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На початку літа, з 1 по 5 червня, в Україні очікується сплеск геомагнітних бурь

Астрономи попереджають українців про наближення тривалої магнітної бурі, яка розпочнеться у ніч з 1 на 2 червня, й триватиме три дні. Такі дані оприлюднила лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

У наступні три дні ті, хто страждає артеріальною гіпертонією і гіпотонією, хворобами серця, ще будуть відчувати їх наслідки.

У ніч з першого на друге червня магнітні коливання будуть незначними, але 2 червня магнітна буря досягне піку - підніметься до рівня G1. Протягом 2-4 червня метеозалежні люди будуть відчувати нездужання.

Відповідно до стандартної шкали NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 1 здатні впливати на енергетичні системи - слабкі флуктуації в енергетичних системах, на космічні апарати - невеликий вплив на системи управління космічними апаратами, на наземні системи - полярні сяйва видно на високих широтах (до 60 градусів), на початок міграцій тварин.

Джерело: УНН