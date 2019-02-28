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    В МЗС попередили про скасування деяких рейсів в аеропорту Делі

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    В МЗС попередили про скасування деяких рейсів в аеропорту Делі

    Як зазначили в МЗС, консул в аеропорту вирішує питання щодо повернення до України групи співвітчизників

    У зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном скасовано ряд авіарейсів у міжнародному аеропорту ім. І.Ганді в Делі.

    Про це повідомляє Консульська служба МЗС України у Twitter.

    «Консул в аеропорту вирішує питання щодо повернення до України групи співвітчизників. Питання - на контролі консульської служби», - говориться у повідомленні.

    Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літаки в результаті різкої ескалації, що сталася після того, як ВПС Індії бомбардували табір терористів в Пакистані.

    Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.

    Рейс Міжнародної авіакомпанії МАУ PS392 прибув до Києва із затримкою у зв’язку з тим, що повітряний простір над Пакистаном закритий для польотів.

    Після отримання дозволу рейс вилетів до Києва альтернативним маршрутом через Оман та Іран, що дозволяє оминути закриті зони.

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