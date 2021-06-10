В Одесі інвалідів психлікарні «запроторили» на кладовище

В одного пацієнта – травма голови, в іншого немає обох ніг, а третій пересувається поповзом

Як люди з інвалідністю могли подолати відстань у сім кілометрів, омбудсмену в медустанові не пояснили

Трьох пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я виявили на кладовищі. Усі вони мають інвалідність: один – з травмою голови, в іншого немає обох ніг, а третій пересувається поповзом. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсмен написала: «Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни. Усіх трьох тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання».

Денисовій вдалося з’ясувати, що до закладу «швидкою» було доставлено трьох чоловіків. Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я.

Людмила Денисова уточнила, що в зазначеному закладі підтвердили, що знайдені чоловіки – їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. «Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію», – уточнила вона.

Крім того, всі троє не були визнані судом недієздатними. Хворі мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. Проте, «як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 кілометрів» омбудсмену в медустанові не пояснили.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ – «завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу».

Додамо, що в Маріуполі із психіатричної лікарні втік чоловік, якого в 2020 році затримали за погрози вчинити теракт: взяв у заручники людей в банку. Про це повідомляється на сайті міста Маріуполь.

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