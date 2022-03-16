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    Українець сховався в речах дитини, щоб втекти за кордон (фото)

    Чоловік хотів перетнути кордон у коробці з речами дитини&nbsp; - Українець сховався в речах дитини, щоб втекти за кордон (фото)

    Чоловік хотів перетнути кордон у коробці з речами дитини 

    фото: Державна прикордонна служба

    Чоловіка знайшли прикордонники при спробі перетину кордону з Молдовою

    Прикордонники виявили чоловіка призовного віку, який намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою. Дружина дбайливо сховала його у «бейбі-боксі». Про це повідомила Державна прикордонна служба.

    «На кордоні з Молдовою прикордонники виявили бейбі-бокс, в якому ховався чоловік. У такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх двох дітей», – йдеться у повідомленні.

    На фото видно, що чоловік сховався у «пакунку малюка» на задньому сидінні автівки. Дружина, яка перебувала за кермом, замаскувала чоловіка дитячим одягом та іграшками.

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    Українець сховався в речах дитини, щоб втекти за кордон (фото)
    Українець сховався в речах дитини, щоб втекти за кордон (фото)
    Українець сховався в речах дитини, щоб втекти за кордон (фото)
    фото: Державна прикордонна служба

    Зазначимо, прикордонники не радять залишати Україну через Польщу і пропонують виїжджати з країни через Молдову, Румунію і Словаччину.

    Додамо, Міністерство інфраструктури України вже розширює список тих чоловіків призовного віку, що можуть виїхати за межі країни.

    Читайте також інтерв'ю: Андрій Демченко: Шахраї беруть за нелегальний перетин кордону $2,5–3 тис.
    Теги: прикордонники Молдова Україна чоловік дружина кордон
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    Українець сховався в речах дитини, щоб втекти за кордон (фото)