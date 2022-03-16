Росія обіцяє Китаю ласий шматок України – сходознавець

«У Китаю мільярди людей, яких треба годувати»

Китай продовжує мовчати тому що сподівається на швидку війну в Україні та в майбутньому шматок її окупованої території. Про це повідомляє Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю «Главкому».

Семиволос наголошує, що війна в Україні може спровокувати продовольчу кризу в Китаї.

«Загроза для Китаю та тих країн, що на нього орієнтуються, – це продовольча безпека. Продовження війни в Україні дуже серйозно вдарить по цій безпеці. Минулого року Китай накопичив величезну кількість збіжжя, аби убезпечитись від голоду, але не треба забувати: там мільярди людей, яких там треба годувати», – сказав він.

Також він сказав, що скоріше всього Росія пообіцяла Китаю шматок окупованої України, тому китайці досі мовчать та думають, що це буде швидка війна.

«Все залежить від того, скільки вона триватиме. Поки росіяни переконують китайців, що війна закінчиться швидко, і китайці отримають ласий шматочок у вигляді окупованої України. У Китаю наразі є час розмірковувати, тим більш, що вони не роблять якихось різких кроків», – повідомив Семиволос.

Як повідомлялось, Росія просила у Китаю про військову та економічну допомогу у війні. Китайська сторона надалі наявність таких прохань спростувала.

У відповідь на припущення про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку Росії, прес-секретар заявив, що джерела у Вашингтоні, які озвучили цю інформацію, не заслуговують довіри, оскільки вони неодноразово поширювали «фейкові новини» про Китай.