Прикордонники не радять залишати Україну через Польщу. Названі альтернативні маршрути

«Пасажиропотік на західному відтинку кордону складає 120–130 тис. осіб на добу»

Прикордонники не радять залишати Україну через Польщу і пропонують виїжджати з країни через Молдову, Румунію і Словаччину. Про це розповів «Главкому» помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко.

Демченко розповів, що у перші дні війни пасажиропотік зріс з 50 до 75 тисяч. В подальшому пасажиропотік досяг рівня десь 120 тисяч осіб за добу.

«Причому, більшість, звичайно, їхала на виїзд з України. Кожного дня по-різному, але є і такі громадяни, які їдуть на в’їзд в Україну. І така тенденція продовжується. Якщо на виїзд прямують жінки, діти, та ті чоловіки, яким не обмежено виїзд за межі України, то на в’їзд продовжують повертатися чоловіки, аби боронити державу. Вони просто не можуть сидіти за кордоном, спостерігаючи, як нищать Україну. Останнім часом пасажиропотік на в’їзд та виїзд продовжує лишатися на рівні 120–130 тис. осіб на добу. Це на західній ділянці, а, скажімо, з Молдовою пасажиропотік значно менший», – заявив речник ДПСУ.

За його словами, більшість українців виїжджають саме до Польщі, створюючи величезні затори на цьому напрямку, а не до Румунії чи Словаччини. Прикордонники навіть зверталися до громадян із закликом дещо змінити географію поїздок.

«Люди ж не обов’язково їдуть саме в Польщу. Вони просто обирають польський напрямок, аби прямувати до інших країн. Для них важлива, в першу чергу, логістика. Не прикордонники обирають, кому куди і як їхати. Ми з перших днів доводимо інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску, яка оновлюється кожні три години, і наголошуємо, аби люди обирали найменш завантажені напрямки. Навряд чи комусь подобається стояти десять годин у черзі», – розповів Демченко.

Він зазначив, що багатогодинні черги пов’язані з тим, що одночасно на пункт пропуску приїжджає велика кількість людей, тому радить українцям обирати менш завантажені пункти пропуску.

«Хоча прикордонне оформлення здійснюється максимально швидко, все одно черга залишається. Тому ми і радили громадянам, якщо для них не є кінцевою метою Польща, обирати менш завантажені пункти пропуску – наприклад, Волинську область. Але люди чомусь не хочуть обирати цей напрямок», – резюмував він.

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