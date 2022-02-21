Українець, який хотів вивезти банкноти ОУН 1949 року, заплатить великий штраф

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

Мешканець Чернівецької області заплатить штраф 17 тис. грн за вчинення контрабанди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області від 14 лютого.

За матеріалами справи обвинувачений у травні 2021 року придбав колекцію банкнот та банківських білетів різних років та країн у невстановленої особи. Далі вирішив вивезти вказані банкноти до Лондона з метою подальшої реалізації.

Наприкінці травня минулого року чоловік прибув у мікроавтобусі в зону митного контролю пункту пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці. Під час проходження митного контролю він усно повідомив про відсутність у його поклажі предметів, які підлягають обов`язковому декларуванню. При цьому обвинувачений приховав, що везе банкноту «Бофон ОУН» номіналом 10 шілінгів, 1949 року випуску.

У «червоному коридорі» під час огляду особистих речей митники виявили в обвинуваченого приховану банкноту.

У суді чоловік щиро розкаявся. Він також активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення та уклав зі слідством угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, сторони узгодили штраф 17 тис. грн, який і затвердив суд.

Крім цього, з обвинуваченого стягнули 9,6 тис. грн судових витрат.

Банкноту «Бофон ОУН» номіналом 10 шілінгів, 1949 року суд конфіскував у дохід держави.

Довідково. Колекція бофонів (Бойовий фонд) складається з цінних паперів, які видавали в 1940-1950 роках ОУН, УПА, УГВР та інші українські визвольні організації. Містить оригінали, знайдені в архівних збірках у Великій Британії, Канаді, США, Німеччині та в інших країнах.

Як повідомляв «Главком», протягом 2021 року бюджет країни отримав майже 2 млрд митних платежів і 981 млн грн завдяки вправній боротьбі Служби безпеки України з контрабандою.

Як відомо, 2 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запровадило економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

Згодом з’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО. Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними. Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.