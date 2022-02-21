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    Українець, який хотів вивезти банкноти ОУН 1949 року, заплатить великий штраф

    Вилучену банкноту суд конфіскував у дохід держави. - Українець, який хотів вивезти банкноти ОУН 1949 року, заплатить великий штраф
    Вилучену банкноту суд конфіскував у дохід держави.
    фото з відкритих джерел

    Чоловік уклав угоду про визнання винуватості

    Мешканець Чернівецької області заплатить штраф 17 тис. грн за вчинення контрабанди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області від 14 лютого.

    За матеріалами справи обвинувачений у травні 2021 року придбав колекцію банкнот та банківських білетів різних років та країн у невстановленої особи. Далі вирішив вивезти вказані банкноти до Лондона з метою подальшої реалізації.

    Наприкінці травня минулого року чоловік прибув у мікроавтобусі в зону митного контролю пункту пропуску «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці. Під час проходження митного контролю він усно повідомив про відсутність у його поклажі предметів, які підлягають обов`язковому декларуванню. При цьому обвинувачений приховав, що везе банкноту «Бофон ОУН» номіналом 10 шілінгів, 1949 року випуску.

    У «червоному коридорі» під час огляду особистих речей митники виявили в обвинуваченого приховану банкноту.

    У суді чоловік щиро розкаявся. Він також активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення та уклав зі слідством угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, сторони узгодили штраф 17 тис. грн, який і затвердив суд.

    Крім цього, з обвинуваченого стягнули 9,6 тис. грн судових витрат.

    Банкноту «Бофон ОУН» номіналом 10 шілінгів, 1949 року суд конфіскував у дохід держави.

    Довідково. Колекція бофонів (Бойовий фонд) складається з цінних паперів, які видавали в 1940-1950 роках ОУН, УПА, УГВР та інші українські визвольні організації. Містить оригінали, знайдені в архівних збірках у Великій Британії, Канаді, США, Німеччині та в інших країнах.

    Як повідомляв «Главком», протягом 2021 року бюджет країни отримав майже 2 млрд митних платежів і 981 млн грн завдяки вправній боротьбі Служби безпеки України з контрабандою.

    Як відомо, 2 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО запровадило економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

    Згодом з’явився список топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО. Окрім цих людей, санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними. Окремо під санкції попали 11 російських компаній включно із Росспвіробітництво.

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    Теги: суд контрабанда штраф вирок
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    Українець, який хотів вивезти банкноти ОУН 1949 року, заплатить великий штраф