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    Українець з окупованої території Донбасу привіз старовинну монету

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    Українець з окупованої території Донбасу привіз старовинну монету

    Правоохоронці виявили старовинну монету, датовану 1743 роком

    З тимчасово окупованої частини Луганської області в контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» прибув 47-річний українець.

    Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

    Під час оформлення громадянина та огляду його речей, правоохоронці зафіксували наявність старовинної монети, датованої 1743 роком.

    Предмет старовини XVIII століття виявили прикордонники Лисичанського загону спільно з представниками фіскальної служби.

    Предмет старовини вилучено представниками ДФС для проведення необхідних експертиз.

    Нагадаємо, у ніч на неділю, 27 травня, у пункті пропуску «Краковець» на Львівщині прикордонники затримали українця, розшукуваного за грабіж.

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