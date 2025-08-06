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Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Туреччина наполягає на необхідності переговорів України та РФ
колаж: АР

Туреччина підтримує переговори на рівні лідерів між Україною та РФ 

Україні та Росія за жодних обставин не повинні припиняти переговори, а мають шукати ґрунт для порозуміння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю радника президента Туреччини Ялчина Топчу для «Укрінформ».

«У будь-якому разі замість продовження збройного конфлікту набагато важливіше залишатися за столом переговорів і продовжувати діалог. Обидві країни за жодних обставин не повинні залишати майданчик для діалогу, потрібно шукати ґрунт для порозуміння, який забезпечить справедливий і сталий мир», – вважає він.

Ялчин наголосив, що Туреччина високо цінує кроки у гуманітарній сфері, які було здійснено сторонами після переговорів у Стамбулі. Він також нагадав, що Україна знову закликала до проведення зустрічі лідерів. За словами президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, він говоритиме з Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом, аби з'ясувати, чи є можливість зібрати українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора у Стамбулі.

«У разі згоди лідерів на цю зустріч, ми готові зробити все можливе для її проведення в найідеальніших для обох сторін умовах. Туреччина продовжує робити все необхідне з найвищим рівнем турецької щирості для досягнення справедливого й сталого миру», – додав головний радник Ердогана.

Він також наголосив, що Туреччина від початку війни підтримує всеосяжний і справедливий мир, заснований на захисті територіальної цілісності України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустріч на рівні лідерів. «Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії».

Зі свого боку президент США Дональд Трамп говорив, що зустріч Зеленського з Путіним мала вже давно відбутися. «Зустріч відбудеться, але мала бути ще два-три місяці тому», – заявив він.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков сумнівається у можливості проведення зустрічі до кінця літа. За його словами, потрібно провести «значну підготовчу роботу, що навряд чи можливо у стислий термін». 

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль тільки імітує прагнення до зустрічі, хоча насправді свідомо відтягують та дискредитують її. 

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган війна путін Володимир Зеленський переговори

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