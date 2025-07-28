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Трамп пояснив, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп пояснив, чому не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ
Трамп наголосив, що Путін повинен укласти мирну угоду з Україною
фото: скриншот з відео

Трамп: Я люблю російський народ, прекрасний народ

Президент США Дональд Трамп зауважив, що не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, адже «любить прекрасний російський народ». Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає «Главком».

«Я не хочу цього робити з Росією (запроваджувати жорсткі санкції, – «Главком»), я люблю російський народ, прекрасний народ», – сказав президент США.

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Трамп додав, що російський диктатор Володимир Путін повинен укласти мирну угоду з Україною: «Забагато людей помирає, це дуже кривава війна».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. «Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи відсьогодні (28 липня, – «Главком»). Немає сенсу чекати. Це 50 днів. Я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу», – сказав він.

Також Трамп заявив, що неодноразово обговорював із російським диктатором Володимиром Путіним можливість припинення вогню, однак після кожної розмови Росія поновлювала атаки на цивільні об'єкти в Україні.

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Теги: росія США путін росіяни

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