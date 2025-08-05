Зеленський поговорив з Трампом: деталі

Лідери скоординували позиції України та Сполучених Штатів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу нашої держави.

«Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», – каже він.

Зеленський зазначив, що політики скоординували позиції України та Сполучених Штатів. «Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити», – пояснив український лідер.

Також президент повідомив, що проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений, Україна готова детально обговорити документ та укласти його. Зеленський назвав угоду, «однією з найсильніших».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що економіка Російської Федерації перебуває в поганому стані. За словами американського лідера, диктатор Володимир Путін захоче зупинити війну, якщо ціни на нафту впадуть.

До слова, «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу працює над зниженням напруженості між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.