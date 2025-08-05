Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поговорив з Трампом: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський поговорив з Трампом: деталі
За словами українського лідера, президент США повністю поінформований про російські удари по Україні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Лідери скоординували позиції України та Сполучених Штатів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу нашої держави.

«Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували», – каже він.

Зеленський зазначив, що політики скоординували позиції України та Сполучених Штатів. «Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах. Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити», – пояснив український лідер.

Також президент повідомив, що  проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений, Україна готова детально обговорити документ та укласти його. Зеленський назвав угоду, «однією з найсильніших».

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що економіка Російської Федерації перебуває в поганому стані. За словами американського лідера, диктатор Володимир Путін захоче зупинити війну, якщо ціни на нафту впадуть.

До слова, «Главком» писав, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір суттєво підвищити мита на імпорт з Індії через її активну торгівлю російською нафтою. Раніше постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп тисне на Росію для продовження переговорів з Україною, щоб якнайшвидше закінчити війну.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу працює над зниженням напруженості між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Італії розпочався захід, учасники обговорюють ключові напрямки відновлення України
У Римі розпочинається Конференція з відновлення України: порядок денний
10 липня, 10:55
Безпілотник, який пролітав у Московській області
Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч
18 липня, 06:01
Конференція у Римі триватиме два дні
Конференція з питань відновлення України у Римі: трансляція
10 липня, 12:25
Під час зустрічі сторони приділили особливу увагу енергетичній безпеці й підготовці до зими
Україна й Данія розширюють спільне виробництво дронів трьох типів
14 липня, 21:05
Нові ракети до ППО Patriot вже надходять до України
Ракети для комплексів Patriot вже постачаються до України – Трамп
16 липня, 06:58
Трамп вчергове пригрозив Ірану ударами по ядерній програмі
«Ми зробимо це знову». Трамп пригрозив Тегерану ударами після заяви іранського міністра
22 липня, 03:48
НАБУ збирало дані про нардепа Олександра Копиленка та його сім'ю
«Слуга» Копиленко, який голосував проти незалежності НАБУ, потрапив під суд за спробу вплинути на цей орган
26 липня, 09:30
Речник Путіна стверджує, що Москва, яка щодня обстрілює Україну, «зберігає прихильність мирному процесу»
«СВО продовжується». Кремль відреагував на ультиматум Трампа
29 липня, 13:23
Як зазначив український лідер, бюрократія значно впливає на ефективність бригад
Зеленський скликає Ставку за підсумками візиту на Харківщину
Вчора, 18:25

Політика

Зеленський поговорив з Трампом: деталі
Зеленський поговорив з Трампом: деталі
Міноборони спростило процедуру оформлення документів про загиблих і зниклих безвісти військових
Міноборони спростило процедуру оформлення документів про загиблих і зниклих безвісти військових
Зеленський анонсував збільшення віку в програмі «Контракт 18-24»
Зеленський анонсував збільшення віку в програмі «Контракт 18-24»
Буданов розповів, як відбувається вербування
Буданов розповів, як відбувається вербування
Парламент можуть розпустити? Нардеп, що виходить зі «Слуги народу», розказав про план влади
Парламент можуть розпустити? Нардеп, що виходить зі «Слуги народу», розказав про план влади
Понад 25 російських безпілотників атакували Лозову – Зеленський
Понад 25 російських безпілотників атакували Лозову – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3255
Пішов з життя чемпіон світу з футболу
2954
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2816
Острів скарбів Яна Табачника. Хто успадкував майно народного артиста: ексклюзив «Главкома»
2225
Чи можлива нічия у війні з РФ та що можна буде вважати перемогою України?

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua