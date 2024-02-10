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Путін хотів створити образ крутого світового лідера. Що вийшло насправді

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

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У мене в портфоліо більше сотні організованих івентів – конференцій, круглих столів, форумів. І перед кожним таким заходом завжди постають важливі організаційні питання – чи давати можливість ставити питання з залу? Чи давати мікрфон? Чи обмежувати вхід? Як провадити реєстрацію?

Бо завжди є ризки натрапити на типаж який називається «зараз я вам розповім звідки на Гіперборею готується напад». Чим більш статусний спікер/спікери і чим більш маркерна тема, тим виший ризик натрапити на такий типаж.

Зазвичай в такій ситації абсолютно безглуздо просити людину вкластися в хвилину чи, наприклад, ставити питання, а не видавати спітч. Бо він має сказати нам правду. Хто побудував піраміди, хто викопав Чорне море, звідки, власне, на Гіперборею готувався напад.

Загалом, звісно, до таких людей ти відчуваєш і роздратування, і жаль. Бо їм би до психіатра треба. Лікування. Пигулки. Може навіть стацінар.

Так ось.

Путін – це саме такий попаянний дід з підшивкою СПІД-Інфо у папочках...

...Який захопив владу у країні з ядерною зброєю.

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Теги: історія путін інтерв'ю

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