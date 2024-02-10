Путін хотів створити образ крутого світового лідера. Що вийшло насправді
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У мене в портфоліо більше сотні організованих івентів – конференцій, круглих столів, форумів. І перед кожним таким заходом завжди постають важливі організаційні питання – чи давати можливість ставити питання з залу? Чи давати мікрфон? Чи обмежувати вхід? Як провадити реєстрацію?
Бо завжди є ризки натрапити на типаж який називається «зараз я вам розповім звідки на Гіперборею готується напад». Чим більш статусний спікер/спікери і чим більш маркерна тема, тим виший ризик натрапити на такий типаж.
Зазвичай в такій ситації абсолютно безглуздо просити людину вкластися в хвилину чи, наприклад, ставити питання, а не видавати спітч. Бо він має сказати нам правду. Хто побудував піраміди, хто викопав Чорне море, звідки, власне, на Гіперборею готувався напад.
Загалом, звісно, до таких людей ти відчуваєш і роздратування, і жаль. Бо їм би до психіатра треба. Лікування. Пигулки. Може навіть стацінар.
Так ось.
Путін – це саме такий попаянний дід з підшивкою СПІД-Інфо у папочках...
...Який захопив владу у країні з ядерною зброєю.
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