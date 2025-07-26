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Чому Росія відкладає зустріч Зеленського з Путіним: аналіз ISW 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чому Росія відкладає зустріч Зеленського з Путіним: аналіз ISW 
фото з відкритих джерел

ISW: Росія тільки вдає зацікавленість у переговорах

Кремлівські чиновники тільки імітують прагнення до зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, а насправді свідомо відтягують та дискредитують зустріч. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики ISW зазначають, що російські чиновники неодноразово відкладали зустрічі на високому рівні між українським та російським лідерами та відмовлялися брати участь у конструктивних переговорах, спрямованих на конкретні кроки для припинення війни.

«Росія вдає зацікавленість у переговорах, щоб виграти час для досягнення успіхів на полі бою та отримання поступок від України та Заходу, що різко контрастує з незмінною готовністю України брати участь у переговорах щодо припинення війни», – написали аналітики ISW.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна

23 липня у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між російською та українською сторонами. На переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Тоді очільник російської делегації озвучив очікування щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Мединський сказав, що зустріч лідерів України та Росії має бути ретельно підготовлена.

За словами Мединського, цю позицію вони озвучили українській делегації. Росіянин заявив, що зустріч Путіна та Зеленського «має поставити крапку», не уточнивши в чому саме.

Пізніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що сумнівається у можливості проведення зустрічі глави Кремля та президента України Володимира Зеленського до кінця літа.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та лідером Кремля Володимиром Путіним відбудеться. 

Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зазначив, що вже досягнута домовленість про проведення саміту лідерів у Туреччині під егідою президента Ердогана.

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Теги: ISW переговори путін Володимир Зеленський

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