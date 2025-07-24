Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію

Українська сторона запропонувала провести до кінця цього літа особисту зустріч лідерів України та РФ

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що сумнівається у можливості проведення зустрічі глави Кремля та президента України Володимира Зеленського до кінця літа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прессекретаря Путіна.

Як зазначив Пєсков, для зустрічі на рівні лідерів потрібно провести «значну підготовчу роботу, що навряд чи можливо у стислий термін». Один із журналістів запитав, чи можна вважати, що зустріч Зеленського та Путіна до кінця літа неможлива.

«Ми з вами живемо у такий час, коли сказати, що чого точно не буде, не можна. Але, враховуючи той обсяг роботи, який має бути зроблено, щоб зблизити позиції, для нас, для забезпечення своїх інтересів, важко уявити, як можна стрибкоподібно подолати цю відстань», – заявив речник Путіна.

Пєсков зазначив, що Росія не очікувала прориву під час третього раунду перемовин у Стамбулі, однак назвав зустріч конструктивною. «Порядок денний конструктивний, конкретний і націлений саме на предметну роботу, яка може призвести до досягнення конкретних результатів», – сказав він.

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Секретар РНБО та очільник української делегації Рустем Умєров наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн.

«Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – каже він.

До слова, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан відзначив конструктивність третього раунду переговорів між Києвом та Москвою, що завершився в Стамбулі, і їхню орієнтованість на досягнення результатів.