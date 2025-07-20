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Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України
Експрем’єр Британії закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну
фото з відкритих джерел

Борис Джонсон: «Інтерес до України та апетит до неї сьогодні дуже низький. Я вважаю, що це досить сумно»

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він засмучений зменшенням інтересу Великої Британії до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Джонсона газеті The Telegraph.

«Інтерес до України та апетит до неї сьогодні дуже низький. Я вважаю, що це досить сумно. Я маю на увазі, що він приходить і йде, але для мене він номер один. Номер один», – заявив Джонсон.

Водночас політик заявив, що Британія продовжує відігравати дуже важливу роль у розв’язанні конфлікту між Україною та РФ.

«Є багато внутрішніх проблем, які зараз дуже складні, і ви можете зрозуміти, чому вони відволікаються, але я думаю, що це велика можливість для Британії», – додав він.

Прокоментував Джонсон і своє можливе повернення на головні посади у Великій Британії. – «Я не бачу жодного безпосереднього способу, як я можу бути особливо корисним у британській політиці прямо зараз. Але я думаю, що можу продовжувати говорити про Україну».

Також експрем’єр закликав європейські уряди заарештувати $300 млрд російських активів, заморожених в Європі, і відправити їх в Україну, назвавши це «авансовим платежем Росії Україні в рахунок репарацій, які Росія неминуче повинна буде заплатити одного дня за те, що вона зробила».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великa Британія та Євросоюз відклали убік плани щодо відправки в Україну військ для підтримки безпеки після досягнення припинення вогню через невдачі США у врегулюванні війни та відмови Вашингтона надати гарантії безпеки для європейських солдатів.

Також повідомлялось, що конфлікт між прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном може поставити під загрозу єдність «коаліції охочих», яка підтримує Україну. 

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Теги: Борис Джонсон Велика Британія Україна війна

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