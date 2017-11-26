Українка перемогла на конкурсі Miss Europe Continental

Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі

Представниця України 27-річна Наталія Варченко стала переможницею конкурсу Miss Europe Continental-2017, що відбувся в італійському Неаполі.

Про це в Instagram повідомила прес-служба Національного комітету «Міс Україна Всесвіт».

«Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі і одразу ж здобула перемогу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, журі оцінювало учасниць за рівновагу на сцені, яскраву індивідуальність, впертість, амбіції і, звичайно ж, за красу.

Наталія Варченко родом із міста Кадіївки (колишнє Стаханов) Луганської області. Два роки тому вона стала фіналісткою « Міс Україна Всесвіт-2015 Міс Україна Всесвіт-2015 » . Саме цей конкурс і відправив її на Miss Europe Continental-2017. . Саме цей конкурс і відправив її на Miss Europe Continental-2017.

У своїй біографії Варченко повідомила, що була солісткою групи «Тірамісу», захоплюється кінним спортом і східним танцем живота.