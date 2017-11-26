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    Українка перемогла на конкурсі Miss Europe Continental

    Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі
    Представниця України 27-річна Наталія Варченко стала переможницею конкурсу Miss Europe Continental-2017, що відбувся в італійському Неаполі. Про це в Instagram повідомила прес-служба Національного комітету «Міс Україна Всесвіт». «Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі і одразу ж здобула
    • Сьогодні, 00:33
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    Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі

    Представниця України 27-річна Наталія Варченко стала переможницею конкурсу Miss Europe Continental-2017, що відбувся в італійському Неаполі.
    Про це в Instagram повідомила прес-служба Національного комітету «Міс Україна Всесвіт».

    «Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі і одразу ж здобула перемогу», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, журі оцінювало учасниць за рівновагу на сцені, яскраву індивідуальність, впертість, амбіції і, звичайно ж, за красу.

    Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам потрясающую новость! 25 ноября состоялся конкурс "Miss Europe Continental", где нашу страну представляла "III Вице-Мисс Украина-Вселенная 2015" Наталья Варченко. С гордостью в сердце сообщаем вам, что победу одержала Украина! Впервые Национальный комитет "Мисс Украина-Вселенная" сотрудничает с конкурсом "Miss Europe Continental" и мы очень рады получить такой результат! Мы гордимся тобой, @nati.varchenko Трансляцию конкурса можно будет посмотреть на итальянском fashiontv • #misseuropecontinental

    Допис, поширений Miss Ukraine Universe Official (@missukraine_universe)

    Наталія Варченко родом із міста Кадіївки (колишнє Стаханов) Луганської області. Два роки тому вона стала фіналісткою «Міс Україна Всесвіт-2015». Саме цей конкурс і відправив її на Miss Europe Continental-2017.

    У своїй біографії Варченко повідомила, що була солісткою групи «Тірамісу», захоплюється кінним спортом і східним танцем живота.

    конкурс Італія Україна
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