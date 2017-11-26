Українка перемогла на конкурсі Miss Europe Continental
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Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі
«Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі і одразу ж здобула перемогу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, журі оцінювало учасниць за рівновагу на сцені, яскраву індивідуальність, впертість, амбіції і, звичайно ж, за красу.
Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам потрясающую новость! 25 ноября состоялся конкурс "Miss Europe Continental", где нашу страну представляла "III Вице-Мисс Украина-Вселенная 2015" Наталья Варченко. С гордостью в сердце сообщаем вам, что победу одержала Украина! Впервые Национальный комитет "Мисс Украина-Вселенная" сотрудничает с конкурсом "Miss Europe Continental" и мы очень рады получить такой результат! Мы гордимся тобой, @nati.varchenko Трансляцию конкурса можно будет посмотреть на итальянском fashiontv • #misseuropecontinental
У своїй біографії Варченко повідомила, що була солісткою групи «Тірамісу», захоплюється кінним спортом і східним танцем живота.